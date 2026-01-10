Akaryakıt Fiyatlarına Motorin İndirimleri Yansıtıldı

Araç sahiplerinin dikkatle izlediği akaryakıt fiyatlarında bugün önemli bir gelişme kaydedildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş ve döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar sonucunda motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleştirildi. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatı 93 kuruş azaltıldı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

ABD’nin, dünya genelinde önemli petrol rezervlerine sahip olan Venezuela’ya yönelik müdahale planı ve bu ülkeden petrol alacağını açıklaması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün varil fiyatı 63,34 dolara kadar gerileme gösterdi. Petrol fiyatlarındaki bu azalma, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim şeklinde yansıdı.

MOTORİN FİYATINDA YENİ DÜZENLEME

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubunda yeni bir indirim uygulanmış durumda. Bugünden itibaren geçerli olan bu değişiklikle, motorinin litre fiyatı 93 kuruş azalmış oldu. Benzin ve LPG fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Benzin İstanbul Avrupa Yakası: 53,17 TL, İstanbul Anadolu Yakası: 53,01 TL, Ankara: 54,04 TL, İzmir: 54,37 TL; Motorin ise; İstanbul Avrupa Yakası: 53,68 TL, İstanbul Anadolu Yakası: 53,52 TL, Ankara: 54,78 TL, İzmir: 55,05 TL; LPG fiyatları ise; İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL, İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL, Ankara: 29,17 TL, İzmir: 29,09 TL.