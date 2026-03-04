DEM Parti’den İki Bakanlıkta Yasal Düzenleme Görüşmeleri

dem-parti-den-iki-bakanlikta-yasal-duzenleme-gorusmeleri

Başkentte Önemli Görüşmeler

DEM Parti İmralı Heyeti, Ankara’da iki kritik toplantı gerçekleştirdi. Heyette yer alan Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖRÜŞMELERDE SÜREÇLER DEĞERLENDİRİLDİ

Heyet, Çiftçi ile olan görüşmenin ardından ikinci toplantısını Adalet Bakanı Gürlek ile gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.” diyerek sürece dair bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, “Yüce meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir.” ifadelerini ekledi.

YASAL DÜZENLEMELER BAYRAM SONRASI GÜNDEME GELECEK

Buluşmaya dair bir diğer açıklama ise Pervin Buldan’dan geldi. Buldan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin bayram sonrası ele alınacağını belirtti. Öncelikle görüşmelerin Adalet Komisyonu’nda gerçekleşeceğini vurgulayan Buldan, konunun daha sonra TBMM Genel Kurulu’na götürüleceğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ekonomik Etkiler: Türkiye’nin İran Savaşına Tepkisi

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları Körfez bölgesine yayıldı. Türkiye Merkez Bankası, dezenflasyonu korumak için faiz artışı ve yeni önlemler açıkladı.
Gündem

Avrupa Gaz Fiyatlarında Sert Düşüş Yaşandı

İran'ın gizli barış çabalarına dair gelen haberler, Avrupa gaz fiyatlarını etkileyerek yüzde 9 düşüşle megavatsaat başı 50 Euro'nun altına indirdi.
Gündem

Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’nda İran Balistik Füze Olayı İçin Çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi, balistik füze olayı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, konuyla ilgili görüşmeler yapıldı.
Gündem

İran’da Yeni Lider Seçimi İçin Çalışmalar Sürüyor

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Hatemi, Ali Hamaney'in successor'u için çalışmaların devam ettiğini ve potansiyel adayların belirlendiğini ifade etti.
Gündem

Dev Kulüpler Victor Osimhen İçin Birbirleriyle Yarışıyor

Galatasaray, yıldız forveti Victor Osimhen için yeni bir teklif alırken, Alman kulübü iki kat daha fazla talep etmekte kararlı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.