Avrupa Gaz Fiyatlarında Sert Düşüş Yaşandı

Avrupa’nın derinliği en fazla olan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de, nisan ayı vadeli sözleşmelerde megavatsaat başı gaz fiyatı, 15.35 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 9,2’lik bir düşüşle 49,3 Euro’ya geriledi.

AVRUPA GAZ FİYATLARINDA SON GELİŞMELER

Söz konusu fiyatlar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hafta sonu düzenlediği ortak saldırıların ardından, küresel enerji tedarikine dair endişeler nedeniyle önemli oranda yükselmişti. Fiyatlar, megavatsaat başı 65 Euro seviyelerine çıkarak, bu saldırı öncesindeki seviyeye göre yüzde 100 artış göstermişti.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Bununla birlikte, fiyatların bugün geri çekilmesinin arkasında New York Times’ın “İran İstihbarat Bakanlığı’nın savaşı sona erdirme koşullarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı iletişim kurduğuna” dair bilgilerin etkili olduğu ifade ediliyor.