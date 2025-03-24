Akaryakıt Fiyatlarına Yeniden Zam Geliyor!

BENZİN FİYATLARINA BÜYÜK ZAM GELİYOR

Sektör yetkilileri, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 51 kuruş artacağını belirtiyor. Dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle gelen bu zam, sürücülerin bütçesini olumsuz etkileyecek. Yeni fiyatların pompaya yansıması, bayram öncesi yakıt alımlarını artıran vatandaşlar için düşündürücü bir durum oluşturuyor!

MOTORİNDE DE ZAM SÜRECİ BAŞLIYOR

Motorin fiyatları da artışa geçiyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatı 1 lira 30 kuruş yükselebilecek. Dizel araç sahipleri, bu gelişmeyle birlikte yakıt alım stratejilerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

KURDAKİ OYNANAKLIK ETKİLİ OLDU

Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemekte. Akaryakıt fiyatları Türkiye’de Brent petrol ve dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Son zamanlardaki kur artışı, zam haberlerini kaçınılmaz hale getirdi. Sektör kaynakları, bu artışların sürücüler üzerinde önemli bir mali baskı oluşturacağını vurguluyor.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen artışlar, sürücülerin bütçesini zorlayacak ve sosyal medyada tepkiler giderek büyüyor. Sürücüler “Bu gidişle arabayı satıp bisiklete geçeceğiz!” gibi yorumlarla düşüncelerini dile getiriyor. Bayram öncesi yola çıkmayı planlayanlar ise şimdiden yeni alternatifler aramaya başladı!