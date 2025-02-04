Akaryakıt Fiyatlarına Yeniden Zam Geliyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA ARTARAK DEVAM EDEN HAREKETLER

Akaryakıt fiyatlarına dair milyonlarca araç sahibini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Brent petrolündeki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına yansıyacağına dair söylentiler gerçeğe dönüşmek üzere. Elde edilen son bilgiler doğrultusunda bu gece itibarıyla LPG fiyatlarında 1 liralık bir artış bekleniyor. Bu artışla birlikte İstanbul’da LPG’nin fiyatı 27.5 TL seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM OLACAK MI?

LPG’ye yapılacak zam sonrasında gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevriliyor. Şu an itibarıyla benzin ve motorin için yeni bir indirim ya da zam bulunmuyor. Ancak önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında değişim yaşanma ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

4 Şubat Salı tarihi itibarıyla İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

– İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı: 46.31 TL, Motorin litre fiyatı: 46.44 TL, LPG litre fiyatı: 26.49 TL

– İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı: 46.16 TL, Motorin litre fiyatı: 46.33 TL, LPG litre fiyatı: 25.89 TL