Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi: 23 Ocak Güncel Fiyatlar

akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-23-ocak-guncel-fiyatlar

KÜRESEL PİYASALARDAN ETKİLER

Küresel petrol piyasalarında Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyarak tüketiciyi etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileme noktasında önemli bir rol oynuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAM

23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruşluk bir zam yapıldı. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren bu son artış sonrası, gözler Türkiye’nin üç büyük şehrindeki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL’da akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi: Benzin 54,10 TL, motorin 57,34 TL, LPG ise 29,29 TL. ANKARA’da ise benzin 55 TL, motorin 58,42 TL ve LPG 29,17 TL olarak güncellendi. Son olarak, İZMİR’deki fiyatlar; benzin 55,27 TL, motorin 58,69 TL ve LPG 29,09 TL düzeyinde belirlendi.

