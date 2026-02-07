Netanyahu, Trump ile İran Müzakere İçin Washington’da

netanyahu-trump-ile-iran-muzakere-icin-washington-da

Başbakan NETANYAHU, TRUMP’LA GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 11 Şubat Çarşamba günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacağını duyurdu. Görüşmenin ana gündeminin İran ile ABD arasındaki müzakereler olması bekleniyor.

İran vurgusu

Açıklamada, Netanyahu’nun bu müzakerelerin sadece nükleer programla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda İran’ın balistik füzelerinin sınırlandırılması ve İran’a verilen desteklerin sonlandırılmasını da içermesi gerektiği ifade ediliyor. Bu görüşme, İsrail ve ABD ilişkisinde İran konusunun yeniden önem kazandığını gösteriyor.

KRİTİK DİPLOMATİK TEMAS

Washington’daki bu buluşma, Ortadoğu’daki stratejik dengeler açısından önemli bir diplomatik temas olarak değerlendiriliyor.

