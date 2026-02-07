Ankara’da Polis Memurunun Ölümü: Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Ankara’da, polis memuru Melih Okan Keskin’in yaşamını yitirdiği araç muayene istasyonundaki çatışma anına dair güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler gün yüzüne çıktı.

KAVGA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntüler, olayın yaşandığı mekanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş. Kavga esnasında yaşananların detayları, söz konusu görüntülerle daha net bir şekilde ortaya konmuş durumda.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN ÖNEMİ

Yaşanan bu olayın ardından güvenlik kameralarının kayıtları, hukuki süreçte önemli bir delil olarak değerlendirilecek. Olay anının çözümüne katkı sağlayacak bilgileri içeren bu görüntüler, yetkililer tarafından titizlikle inceleniyor.

OLAYIN ARKA PLANI ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca, kavganın nedenleri ve olayın detayları üzerinde de çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, ilgili kişilerle yapılan görüşmeler ve delil toplayıcı işlemler, olayın aydınlatılmasına yönelik olarak devam etmektedir.