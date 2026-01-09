Akaryakıt Fiyatlarında Motorin İndirimini Bekleniyor

Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçeğe dönüştü. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışına dair beklentiler ve talepte görülen zayıflama belirtileri motorin fiyatlarına yansıdı.
93 KURUŞLUK İNDİRİM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Alınan yeni düzenleme ile motorin litre fiyatına 93 kuruş indirim gerçekleştirilecek. Bu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;
İstanbul’da 53,45 TL’ye,
Ankara’da 54,65 TL’ye,
İzmir’de ise 53,40 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (9 OCAK 2026)
Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI (9 OCAK 2026)
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 28,92 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI (9 OCAK 2026)
Benzin: 54,33 TL
Motorin: 55,91 TL
LPG: 28,85 TL