Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Uyarısı

akaryakit-fiyatlarinda-yeni-zam-uyarisi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisini sürdürüyor. 10 Ocak’ta gerçekleştirilen indirim ile motorinin litre fiyatı 80 kuruş düşmüştü. Ancak, motorin için zam haberi geliyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM BEKLENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına Salı gününden itibaren uygulanmak üzere 1,08 lira artış olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin litre fiyatı 53,17 TL, motorin litre fiyatı 53,68 TL ve LPG litre fiyatı 29,29 TL.

Aynı tarih itibarıyla İstanbul Anadolu Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Benzin litre fiyatı 53,01 TL, motorin litre fiyatı 53,52 TL ve LPG litre fiyatı 29,69 TL.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni İnfaz Sistemi İçin Adım Atılıyor

Yeni infaz sistemi üzerinde alternatif yaptırımlar tartışılıyor. Yetkililer, planlanan düzenlemenin af yerine denetimli serbestlik olabileceğini açıkladı; eski mahkumların yeniden suç işleme oranı ise yüzde 45.
Gündem

Paipa’dan Medellin’e Uçan Uçak Düştü: 6 Ölü

Kolombiya'da düşen bir uçakta ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez, kazadan 20 gün önce rüyasında benzer bir olayı anlattı.
Gündem

Adana’da Tefecilik Operasyonunda Bir Gözaltı Gerçekleşti

Adana'da tefecilere karşı düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı; 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Gündem

Soğuk Hava Dalgasıyla 51 Kentte Sarı Uyarı

Türkiye, Ukrayna kaynaklı yoğun kar ve soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya. Meteoroloji, 51 ilde uyarıda bulunurken, İstanbul için kar yağışının başlangıç saati duyuruldu.
Gündem

Tedesco: Guendouzi Transferi İçin Zamanlama Kritik

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Tedesco, zaferden dolayı mutluluk duyduklarını ve Guendouzi'nin performansını övdü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.