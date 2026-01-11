Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Uyarısı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisini sürdürüyor. 10 Ocak’ta gerçekleştirilen indirim ile motorinin litre fiyatı 80 kuruş düşmüştü. Ancak, motorin için zam haberi geliyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM BEKLENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına Salı gününden itibaren uygulanmak üzere 1,08 lira artış olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin litre fiyatı 53,17 TL, motorin litre fiyatı 53,68 TL ve LPG litre fiyatı 29,29 TL.

Aynı tarih itibarıyla İstanbul Anadolu Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Benzin litre fiyatı 53,01 TL, motorin litre fiyatı 53,52 TL ve LPG litre fiyatı 29,69 TL.