Galatasaray Başkanı Özbekten Taraftara Özür Açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Özbek tarafından ifade edilen duygularla ilgili olarak, “Dün akşam Süper Kupa Finali’nde elde ettiğimiz sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Ayrıca, organizasyon sürecinde kötü hava koşulları nedeniyle öne çıkan yağmurluk memnuniyetsizliği için içten özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntüler Galatasaray’a yakışmazdı. Bu sorumluluğu üstleniyoruz ve gelecekte benzer sorunların yaşanmayacağını taahhüt ediyoruz.” denildi.

TRANSFER SÜRECİNE SAYGI

Özbek, transfer süreçlerine yönelik eleştirilere saygı gösterdiğini belirterek, “Hedeflerimize sıradan takviyelerle değil, kalite, vizyon ve doğru planlama ile ulaşmak için çabalıyoruz. Taraftarımızdan isteğim, bize güvenmeleridir; bu süreci güçlü bir dayanışma ile yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” dedi.

Öte yandan, maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir figür olan Gökmen Özdenak’a yapılan saygı duruşuna rakip takım tribünlerinden gelen çirkin tezahüratları kınadığını ifade eden başkan, “Bu tür durumları göz ardı etmeyeceğiz. Sadece kulübümüzün değil, ülkenin değerlerine saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmak varken yapılan saygısızlıkları görmezden gelmek mümkün değil. Son dönemde kamuoyunda yer alan hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen, kulübümüz, sporda kardeşlik ve barışı sağlamak için rakibimiz hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak galibiyet sonrası yapılan ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuştur.” açıklamasında bulundu.

ALINAN DERSLER

Mağlubiyetten gerekli dersleri alacaklarını belirten Özbek, “Galatasaray’ın büyüklüğüyle ve değerleriyle alay edenler, bu camianın vakarını ve kararlılığını her zaman karşılarında bulacaklardır. Dün akşam, kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile uzun süredir kazanmaya hasret kalmış bir camianın karşılaşmasını izledik. Bugün üzgünüz. Galatasaray camiası, her hayal kırıklıktan gerekli dersleri alarak daha güçlü şekilde çıkmayı başarmıştır. Önümüzdeki hedeflerimizi gözetirken şimdi birlik olma zamanıdır. Kimse merak etmesin, son üç yılda olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz.” ifadelerini kullandı.