İran Cumhurbaşkanından Protestolar Üzerine Açıklama

İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 180 şehirde toplamda 512 noktada devam ediyor. Protestolar sürerken İsrail’in ABD’nin olası müdahaleleri konusunda alarm durumunda olduğu iddia ediliyor. ABD Başkanı, İran’daki protestolarla ilgili olarak Tahran’ı uyarmış ve göstericilere karşı güç kullanılmaması gerektiğini belirtmişti. Daha sonra yaptığı bir açıklamada Trump, İran’ın bağımsızlığını daha önce hiç olmadığı kadar aradığına dikkat çekerek, “Bu konuda yardım etmeye hazırız.” dedi.

HALKIN EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZMEYE HÜKÜMET KARARLI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, protestolar üzerine açıklamalarda bulundu. “ABD ve İsrail kaos ve düzensizlik çıkarmak istiyor” diyen Pezeşkiyan, İran halkına “yağmacılar ve teröristlerden uzak durma” çağrısında bulundu. Ayrıca, protestolar sırasında yaşanan olaylara yönelik eleştirilerde bulunarak, “Yabancı güçlerle bağlantılı teröristler masum insanları öldürüyor, camileri yakıyor ve kamu mallarına saldırıyor” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu belirterek, “müesses nizam halkı dinlemeye hazır” dedi. İsrail’i hedef alan Pezeşkiyan, “İsrail isyancılara İran’da istikrarsızlık çıkarmalarını emrediyor.” şeklinde konuştu.

İRAN’DAN MİSİLLEME TEHDİTİ

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin müdahale tehditlerine sert bir yanıt vererek, İran’ın herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacağını ifade etti. Galibaf, Tahran’ın İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedef olarak göreceğini belirtti.

İSRAİL DE İRAN İÇİN ALARMDA

Reuters’a konuşan İsrailli yetkililer, ülkenin İran’a olası bir ABD müdahalesi için alarmda olduğunu aktardı. İsrail’in güvenliğinden sorumlu danışmanların alarm durumunun ne anlama geldiği ise netleşmedi. ABD’li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı ile İsrail Başbakanı’nın gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, Gazze ve Suriye’nin yanı sıra İran’a olası müdahalenin de gündeme geldiğini bildirdi. Geçtiğimiz haftaki bir röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu, “Eğer İran İsrail’e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur.” diyerek, “İran’ın içinde neler oluyor görmeliyiz.” şeklinde açıklamada bulundu. 2025’in Haziranındaki 12 Gün Savaşı’nda İsrail ile İran karşılıklı füze saldırılarında bulunmuş, ABD de destek amacıyla İran’a hava saldırıları düzenlemişti.

PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI 116 OLDU İDDİASI

ABD’nin “yardım etmeye hazırız” dediği protestolar, şiddetini artırmaya devam ediyor. İran’ın tüm eyaletlerine yayılan protestolar devam ederken, Tahran yönetimi göstericilere karşı İran Devrim Muhafızlarıyla güç kullanmanın yanı sıra internet kesme gibi önlemlere başvuruyor. Bu tür iletişim karartmaları, İran’dan bilgi almayı zorlaştırırken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, protestolar sırasında ölenlerin sayısının 116’ya ulaştığını iddia etti. İran Dini Lideri Ali Hamaney, göstericileri “bir avuç vandal” olarak nitelendirirken, ABD’yi memnun etmekle suçladı. İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi Azad da eylemcileri hedef alarak, gösteri yapanların “Allah düşmanı” olarak suçlanabileceği ve bu durumun idam ile cezalandırılabileceğini belirtti. İran devlet televizyonu, protestoculara yardım edenlerin bile bu suçlamayla yargılanabileceğini duyurdu.