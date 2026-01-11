İstanbul-İzmir Otoyolu’nda Zincirleme Trafik Kazası

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde, Balıkesir’in Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı bireyler, çevredeki hastanelere nakledildi. Olay yerinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.