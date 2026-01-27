Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Uygulandı

Brent petrol fiyatlarıyla birlikte dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, benzine 1 lira 11 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu zam, gece yarısından itibaren pump fiyatlarına yansıdı. Yapılan artış sonrası, benzin litre fiyatları İstanbul’da 55 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 56 lirayı aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarının güncel durumu şu şekildedir: Benzin fiyatı 55.21 TL, motorin fiyatı 57.34 TL, LPG fiyatı ise 29.29 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 55.03 TL, motorin fiyatı 57.16 TL ve LPG fiyatı 28.69 TL olarak kaydedildi.

ANKARA FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı 56.11 TL, motorin 58.44 TL, LPG ise 29.17 TL şeklinde güncellendi.

İZMİR FİYATLARI

İzmir’de benzin fiyatı 56.39 TL, motorin 58.69 TL ve LPG fiyatı 29.09 TL olarak belirlendi.