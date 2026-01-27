Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Uygulandı

akaryakit-fiyatlarinda-yeni-zam-uygulandi

Brent petrol fiyatlarıyla birlikte dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, benzine 1 lira 11 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu zam, gece yarısından itibaren pump fiyatlarına yansıdı. Yapılan artış sonrası, benzin litre fiyatları İstanbul’da 55 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 56 lirayı aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarının güncel durumu şu şekildedir: Benzin fiyatı 55.21 TL, motorin fiyatı 57.34 TL, LPG fiyatı ise 29.29 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 55.03 TL, motorin fiyatı 57.16 TL ve LPG fiyatı 28.69 TL olarak kaydedildi.

ANKARA FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı 56.11 TL, motorin 58.44 TL, LPG ise 29.17 TL şeklinde güncellendi.

İZMİR FİYATLARI

İzmir’de benzin fiyatı 56.39 TL, motorin 58.69 TL ve LPG fiyatı 29.09 TL olarak belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kentsel Dönüşümde Kiracılara Çifte Tazminat Fırsatı

Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılar için yargıdan önemli bir karar çıktı; ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.
Gündem

Al Nassr Başkanı’nın Fenerbahçe Yıldızları Hakkındaki Açıklamaları

Al Nassr Başkanı, Fenerbahçe'ye geçen Talisca ve Jhon Duran ile ilgili sert eleştirilerde bulundu; Duran'ın transferine 'Bayram ettik' ifadesiyle tepki gösterdi.
Gündem

Bertone Efsanesi Modern Tasarımla Yeniden Hayat Buldu

İtalyan tasarım firması Bertone, 1969'un ikonik modeline atıfla 475 beygir gücündeki yeni Runabout'ı sınırlı üretim ile duyurdu.
Gündem

Altın Fiyatlarında Rekor Dalgaları Devam Ediyor

Altın fiyatları küresel ve yerel piyasalarda merakla takip ediliyor. Bugün gram altın 7.070 TL, Kapalıçarşı’da ise fiziki satış fiyatı 7.320 TL seviyesine ulaştı.
Gündem

Kanada’da Şiddetli Kar Fırtınası Etkili Oldu

Toronto'da meydana gelen kar yağışı, gündelik yaşamı olumsuz yönde etkileyerek, ulaşımda aksamalara ve çeşitli zorluklara yol açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.