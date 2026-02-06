Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosunda Yeni İsimler Açıklandı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Devam Eden Mücadelesi

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, son 16 play-off turuna katılma hakkını elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bu tur öncesinde kadrosunu güncelleyerek UEFA’ya bildirimde bulundu. Sezon başında bildirilen listede ara transfer dönemi için belirlenen 3 değişiklik hakkını kullanan Fenerbahçe, kadrosuna Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante gibi yeni isimleri ekledi. Öte yandan, yeni transferler Anthony Musaba ve Mert Günok ise listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe, 19 Şubat’ta İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş maçı ise, 26 Şubat’ta City Ground’da gerçekleşecek. Sarı-lacivertli ekibin UEFA kadrosunda yer alan oyuncular arasında Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N’Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif ve Dorgeles Nene yer alıyor.