Emekli Polis Eşini Ve MHP İlçe Başkanını Vurdu

emekli-polis-esini-ve-mhp-ilce-baskanini-vurdu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaşanan trajik olayda, emekli bir polis, eşini evlerinde ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı ise ofisinde silah ile vurdu. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EMEKLİ POLİS TESLİM OLDU

Emekli polis, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

