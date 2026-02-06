İzmir’de Trafik Kazasında İki Kız KardeŞ Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

İKİ KIZ KARDEŞ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ: BİRİ 16 YAŞINDAYDI

Kazanın meydana geldiği bölgenin tenha oluşu nedeniyle olay anında araç fark edilmedi. Ancak, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, aracı buldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve onun 16 yaşındaki kardeşi B.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ARAÇTAKİ DİĞER İKİ KİŞİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANDIĞI İÇİN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Diğer yandan, kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ve T.D.’nin (33), çeşitli suçlardan arandıkları için olay yerinden kaçtıkları bildirildi. İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı yönündeki iddiaların aksine, yapılan detaylı incelemeler sonucunda olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu belirlendi.