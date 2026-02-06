Altın Borcu Olanlar İçin Kritik Piyasa Analizi

Ekonomistten Yatırımcılar İçin Önemli Uyarılar

Özellikle altın borcu bulunanlar ve Bitcoin yatırımcıları için piyasalardaki gelişmeler dikkat çekici bir hal alıyor. Ekonomist Mert Başaran, sosyal medya platformunda yatırımcılar açısından önemli stratejiler ve uyarılar paylaştı. Başaran, altın, gümüş, Bitcoin ve bakır gibi değerli metallerde yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve piyasa psikolojisini detaylandırdı.

ALTINDAKİ CRITICAL SEVİYELER

Başaran, altındaki kritik seviyelerden bahsederek, “Altında şu an 4400 seviyesinde önemli bir nokta var. Öncesinde bir dip yaptı ve buradan yukarı çıkarak yaklaşık 5100 seviyelerine geldi. Şu anda bu civarda duruyor. 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek yok; ama altına düşerse, daha önceki diplerin altına inmiş olur ve burada risk oluşur. Şu anda ise altın normal bir düzeltme yapıyor” ifadelerini kullandı. Başaran, yatırımcıların beklediği ideal hareketin altının 4400–5000 bandında yatay seyretmesi olduğunu dile getiriyor. 4600–4900 aralığında dengelenmenin panik riskini azaltacağını ve alım fırsatları sunacağını belirtti.

GÜMÜŞ VE BİTCOIN’DEKİ DURUM

Gümüş için benzer bir durumun geçerli olduğunu kaydeden Başaran, gümüşün şu anda 70 dolar civarlarında olduğunu ve yatay seyrin 75–85 dolar aralığında panik riskini azaltacağını vurguladı. Bitcoin’de ise destek noktalarının son derece kritik olduğunu ifade ederek, “Bitcoin tarafında ise grafik iyi gözükmüyor. 103’ü kırmaması lazımdı, kırdı. 80’i kırmaması lazımdı, kırdı. Şu an düşen bıçak modunda. Destek bulduğu yerde konuşuruz. Yatay yapmadan güven vermiyor” açıklamasını yaptı.

YATIRIMCILARIN DAVRANIŞ KALIPLARI

Başaran, yatırımcıların davranış kalıplarını da eleştirerek, “Dipte cesur olamıyoruz, tepede ise fazla cesur oluyoruz. Yatırımcıların çoğu tam tersini yapıyor; yükselen bir varlığı alıp risk alıyor, düşen varlıkta cesaret gösteremiyor” dedi. Bu bağlamda, yatırımcıların daha dikkatli adım atmaları gerektiği uyarısını yaptı.