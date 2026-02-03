Akaryakıt Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri Belirleniyor

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, döviz kurundaki artış ve ÖTV’lerdeki artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör içindeki kaynaklara göre, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde yalnızca uluslararası petrol fiyatları değil, döviz kuru hareketleri de etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürmesi durumunda fiyatlardaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde devam edebileceğini ifade ediyor.

GÜNCEL FİYATLAR

3 Şubat 2026 Salı tarihi itibarıyla, İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin 55,34 TL, motorin 57,46 TL ve LPG 30,09 TL. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 55,16 TL, motorin 57,28 TL ve LPG 29,49 TL olarak belirleniyor. Fiyatlar, şehirler ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

DİĞER İLLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Ankara, İzmir ve diğer illerdeki güncel akaryakıt fiyatlarının ise gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

