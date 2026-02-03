Epstein’in Pamuk Prenses Yazışmaları Skandalını Büyütüyor

“‘PAMUK PRENSES KOSTÜMÜYLE FOTOĞRAFINI ÇEKMEYİ İSTERİM’”

Yayınlanan belgelerde pedofili suçlamalarıyla adı anılan milyarder Jeffrey Epstein’ın, 20 Haziran 2010 tarihinde bir kişiye gönderdiği e-postada “Pamuk Prenses kostümüyle fotoğraflarını çekmeyi çok isterim. Kostüm mağazasından alabilirsin.” ifadesini kullandığı belirlendi. Mesaja “Alacağım!” şeklinde bir yanıtın geldiği de tespit edildi. Bu yazışmanın üzerinden üç hafta geçtikten sonra banker Jes Staley, Epstein’a “Eğlenceliydi. Pamuk Prenses’e selam söyle” şeklinde bir e-posta gönderdi. Ayrıca bir başka kişi de Epstein’a kostümü giyen kişilerin cinsel ilişkilere girdiğine dair bilgi verdi.

**EĞLENCELİ YAZIŞMA DETAYLARI**

Yayınlanan belgelerde Staley ile Pamuk Prenses arasındaki bağlantıya dair bir görsel de yer alıyor. Bir çizimin fotoğrafı, gönderenin ve alıcının adreslerinin sansürlenmesinin ardından e-posta olarak iletilmiş. Çizimde Staley ve Pamuk Prenses görülürken, masada JP Morgan’ın adı geçiyor ve başka bir kartta “Epstein ve arkadaşlarına kurban satmanın parası” yazısı yer alıyor. New York Times’a göre, Staley, Epstein’ın finans çevrelerindeki “baş savunucusu” olarak tanımlanıyor. Önceki görevlerinde JP Morgan ve Barclays gibi büyük finans kuruluşlarında çalışmış olan Staley’nin Epstein’in çevresinde “müşteri” edinmesine yardım ettiği ifade ediliyor.

**STALEY’İN İFADELERİ VE PARALEL DURUMLAR**

Staley, Epstein ile olan ilişkisinin sadece profesyonel olduğunu söylese de aralarındaki bağlantının uzun yıllar sürdüğü belirtiliyor. 2025 yılında, Epstein ile ilişkisini sürdürdüğü dönemde onun “canavarca faaliyetlerinden” haberdar olmadığını belirtmişti. Ancak, Staley’nin adı skandallarla karıştığı için 2021 yılında Barclays’in CEO’luğundan istifa etmek zorunda kaldığı bildiriliyor. Barclays, Staley’nin Epstein ile yakın bir ilişkisi olmadığını belirten bir mektup yazarak düzenleyici kuruma güvence vermeye çalışmıştı.

**BANKER İFADELERİNDE BELİRSİZLİK**

Amerikalı banker, geçen yıl Epstein ile bağlantıları sebebiyle kendisine verilen ömür boyu yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sürecinde Staley’e, Epstein’e eşlik eden kadınlardan herhangi birini “Disney karakterleri” veya “Pamuk Prenses” olarak adlandırıp adlandırmadığını hatırlayıp hatırlamadığı soruldu. Staley, “hayır” yanıtını vererek, “Pamuk Prenses’in kim olduğunu bilmiyorum” şeklinde bir ifade kullandı.

**SKANDAL SÜRECI DERİNLEŞİYOR**

Yeni ortaya çıkan e-postalar, Epstein ile birkaç kadının yaptığı yazışmaların detaylarını içermekte ve skandalın büyümesine zemin hazırlıyor. Öne çıkan bir yazışmada, bir kadın Epstein’a “Milano da ilginç olabilir. Oradaki kızlar çok istekli. Belki de ilk olarak gördüğüm tüm kızlardan birini seçeriz? Yarın fotoğraf ve video çekeceğim,” diye ilettiği belirtiliyor.