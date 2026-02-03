Yaşlılar İçin Yeni Bakım Sigortası Sistemi Kuruluyor

ÜLKEDİK YAŞLI NÜFUS ARTIYOR, BAKIM SİGORTASI GELİYOR

Ülkedeki 65 yaş ve üzeri birey sayısı hızla artış gösterirken, yeni bir sistemle yaşlılar için bakım sigortası oluşturulacak. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı, yüzde 10,6 ile tarihi bir zirveye ulaşırken, bazı bölgelerde bu oran yüzde 20’yi geçiyor. 2017 yılında toplam doğurganlık hızının 3 ve üzeri olduğu il sayısı 10 iken, 2024 yılı itibarıyla bu seviyeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. Yetkili kurumların yaptığı değerlendirmelere göre, mevcut demografik eğilimler devam ettiği takdirde, yakın gelecekte nüfusun büyük bir bölümünün 65 yaş üzeri bireylerden oluşacağı öngörülüyor.

YENİ SİSTEMLE HIZLI HİZMET

Hayata geçirilecek sistemle, yaşlıların özel bakım hizmetlerine daha kolay ulaşması sağlanacak. Ayrıca, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri gibi desteklerin yanı sıra gerekli ekipman desteği verilmesi hedefleniyor.