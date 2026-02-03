Trump’tan İran Açıklaması: Anlaşmazlık Kötü Olur

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN VE RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirilen bir imza töreninde, İran konusunu ve Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki son gelişmeleri ele aldı. Trump, İran’a doğru giden “çok büyük” gemiler olduğunu belirtirken, bu ülke yetkilileriyle olan müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. “İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” diyen Trump, diplomatik sürece olan açık kapıyı vurguladı. İran’la sürecin olumsuz seyretmesi durumunda olabilecekler hakkında ise, “Bunu size söylemem aptalca olurdu” yanıtını verdi ve görüşmelerin süregeldiğini hatırlattı.

GÖRÜŞMELERDE ÜMİT VAR

Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında da olumlu bir hava sezdirdi ve “Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu. Barış anlaşması ihtimaline dair değerlendirmesinde, “Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız” ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e her iki ülkedeki aşırı soğuk hava şartları dolayısıyla “Ukrayna’yı bir hafta vurmaması” konusunda bir rica da bulunduğunu ve Putin’in bu talebi kabul ettiğini sözlerine ekledi.