Gümüşte Son Yarım Asırın Nadiren Görülen Dalgalanmaları

İsviçre merkezli bankacılık grubu UBS, gümüş fiyatlarının Cuma günü yüzde 26 oranında bir düşüş yaşadığını ve gün içinde yüzde 38’e varan keskin dalgalanmaların meydana geldiğine dikkat çekti. Banka, bu çalkantının piyasalarda son 50 yıl içinde nadir görülen hareketlere yol açtığını ifade etti. UBS analistleri, gümüşteki günlük fiyat değişimlerinin neredeyse yarım asırdır görülmediğini belirterek, satış dalgasından önceki günlerde de piyasada olağandışı bir oynaklık gözlemlendiğini aktardı.

OYNANMAZLIKLARDA GÖRÜLEN ARTIK

Oynaklığın belirgin şekilde artmasının ardından CME Group’un gümüş vadeli işlemlerinde teminat gereksinimlerini artırdığı hatırlatıldı. UBS’in verilerine göre, satış öncesinde üç aylık oynaklık oranı yüzde 55 iken, bu oran bir aylık vadede yüzde 115’e, üç aylık vadede ise yüzde 78’e yükseldi. Banka, ayrıca gümüş fiyatlarının düzeltme öncesinde yıllık bazda yüzde 250’lik bir artış kaydettiğini vurguladı.

UZUN VADELİ POZİSYONLAR İÇİN ERKEN

Dünya’dan Şeyda Karaca’nın aktardığına göre, UBS, gümüşün uzun vadeli hedefinin 85 dolar/ons seviyesine yakın işlem gördüğüne rağmen, son dönemdeki oynaklığın yüzde 60–120 aralığına yükselmesi nedeniyle metalin yeniden cazip hale gelmesi için daha düşük fiyatların gerekebileceği uyarısında bulundu. Banka, uzun vadeli pozisyon almak için henüz erken olduğu düşüncesini korurken, yüksek opsiyon oynaklığının aşağı yönlü risklerin satışı yoluyla getiri fırsatları sunduğunu, ancak bunun oldukça yüksek bir risk iştahı gerektirdiğini ifade etti.

