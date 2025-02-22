Akaryakıt İstasyonunda Tehlikeli LPG Sızıntısı!

SIZINTI OLAYI

Sincan ilçesinde bulunan Günkent Sokak yanıdaki akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 34 KC 7702 plakalı tankerde boşaltım işlemi sırasında LPG sızıntısı meydana geldi. Durumun fark edilmesi ile birlikte, akaryakıt istasyonunun çevresindeki Ankara-Ayaş kara yolu bir süre boyunca çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

ÖNLEMLER ALINDI

Polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna ve çevresine giden her noktayı güvenlik önlemleri nedeniyle kapattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirilerek sızıntının kontrol altına alınması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Ekipler, sızıntının giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.