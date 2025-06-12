Akaryakıta Yeni Zam Geldi

Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi geldi. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip ederken yeni bir artış duyuruldu. 12 Haziran Perşembe gününde akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM

Benzin fiyatlarına 13 Haziran Cuma günü itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira, motorin fiyatlarına ise 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira civarında zam yapılacağı açıklandı. 12 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin: 46.90 TL

Motorin: 46.20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

Benzin: 46.75 TL

Motorin: 46.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47.58 TL

Motorin: 47.08 TL