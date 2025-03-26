Akaryakıta Zam, Sürücüler Endişeli

GECE YARISI MOTORİN FİYATLARINA ZAM

Gece yarısında yürürlüğe giren 1 lira 42 kuruşluk artış, motorin fiyatlarının özellikle nakliye ve ticari araç kullanıcıları için önemli bir yük haline gelmesine neden oldu. Brent petrol fiyatlarındaki küresel artış ile döviz kurundaki dalgalanmalar, bu zammın başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor. ÖTV oranlarındaki artış ise fiyatların daha fazla yükselmesine zemin hazırlıyor. Sürücüler, bu artışın günlük yaşam ve iş maliyetlerine nasıl yansıacağını sorguluyor.

LPG’YE ZAM SİNYALİ: 65 KURUŞ YOLDA

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorin zammının ardından LPG’de de bir artış bekleniyor. 28 Mart Perşembe itibarıyla LPG litre fiyatına 65 kuruş zam yapılmasının söz konusu olduğu belirtiliyor. LPG’li araç sahipleri, bu gelişme doğrultusunda yakıt bütçelerini yeniden değerlendirmek zorunda kalacak. Zam dalgasının devam edip etmeyeceği ise piyasalardaki duruma bağlı.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YAKAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası arasında farklılık gösteriyor. 26 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Avrupa Yakası’ndaki LPG fiyatlarının Anadolu’ya göre daha yüksek olması dikkat çekiyor. Motorin zammı her iki yakada da hissediliyor.

ANKARA’DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Başkent Ankara’da da akaryakıt fiyatları zamdan etkilenmiş durumda. 26 Mart 2025 güncel fiyatları ise şöyle:

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

Motorin fiyatları Ankara’da 47,57 TL ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nı geride bırakıyor ve sürücüler için önemli bir maliyet unsuru haline geliyor.

İZMİR’DE REKOR FİYATLAR

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydedildi. 26 Mart 2025 itibarıyla:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

Turizm ve nakliye sektörünün yoğun olduğu İzmir’deki bu artışlar, bireysel kullanıcıları ve işletmeleri zorlayacak gibi görünüyor.

ZAMLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru oynaklıklarının akaryakıt fiyatlarını önümüzdeki süreçte de etkilemeye devam edebileceğini ifade ediyor. ÖTV artışlarının kalıcı bir baskı unsuru oluşturduğunu vurgulayan analistler, “Yeni zamlar kaçınılmaz olabilir” ikazında bulunuyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlik, fiyatların yönünü belirlemede kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.