Akaryakıtta Yeni Zam Uygulanıyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin azalma göstermesi ve Çin’den gelen olumlu büyüme verileri, brent petrol fiyatlarını yukarı yönde etkiliyor. Bu durum, global piyasalarda petrolün varil fiyatının artmasına yol açıyor. Son haftalarda gerçekleştirilen peş peşe indirimlerin ardından, 11 Nisan’da benzin fiyatlarına 82 kuruş, 17 Nisan’da ise 94 kuruş eklenmişti. Şimdi motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi.

23 NİSAN’DA MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 23 Nisan Çarşamba günü motorin grubunda yaklaşık 1 liralık bir fiyat artışı bekleniyor. Bu artışın, brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmanın bir sonucu olduğu belirtiliyor.

BENZİN VE LPG’DE DE ZAM SİNYALİ

Brent petrol fiyatının 68 dolar seviyesine yaklaşması ile birlikte, benzin ve LPG fiyatlarında da artış olabileceği ifade ediliyor. Eğer küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederse, diğer akaryakıt türlerinde de benzer zamların gerçekleşmesi ihtimali bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

– Benzin litre fiyatı: 45.15 TL/LT

– Motorin litre fiyatı: 44.37 TL/LT

– Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

– Benzin litre fiyatı: 45.00 TL/LT

– Motorin litre fiyatı: 44.25 TL/LT

– Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

– Benzin litre fiyatı: 45.75 TL/LT

– Motorin litre fiyatı: 45.16 TL/LT

– Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

– Benzin litre fiyatı: 46.11 TL/LT

– Motorin litre fiyatı: 45.51 TL/LT

– Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekildedir:

– Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak belirleniyor.

– Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ilave ediliyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde hesaplanıyor.

– Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile nihai tüketiciye yansıyan fiyat belirleniyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.