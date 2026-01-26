Akdeniz’de Korkunç Göçmen Faciası Yaşandı

Malta basınında çıkan haberlere göre, göçmenleri taşıyan bir tekne, 22 Ocak’ta Tunus’tan yola çıktı. Yolculuklarının ertesi günü Malta ile Libya arasındaki deniz bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı teknede bir kaza meydana geldi.

KAZAZEDEN KORKUNÇ İFADE

Haberin detaylarında, ticari bir kargo gemisi tarafından kurtarılan tek bir kazazedenin ifadesine de yer verildi. Kazazedeye göre, teknede bulunan yaklaşık 50 kişi, geminin batmasının ardından hayatını kaybetti.

MALTA ORDUSU, KURTARMA BİLGİSİNİ DOĞRULADI

Malta Silahlı Kuvvetleri, kazazedenin bir ticari gemi aracılığıyla kurtarıldığını ve tedavi edilmek üzere Malta’ya getirildiğini doğruladı. Olayla ilgili detayların netleşebilmesi için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

