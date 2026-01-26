Muhittin Böcek Ve 40 Kişi Hakkında İddianame Tamamlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz’da tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de yer aldığı 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 702 sayfadan oluşan ve toplam 26 suç eylemini içeren iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Başsavcılık, Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve diğer bazı şüphelilere yönelik soruşturma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, mevcut aşamada tespit edilen 26 ayrı eyleme dair hukuki değerlendirmelere yer verildiği belirtildi. Tutuklu olan Muhittin Böcek hakkında, zincirleme suç hükümleri gereği icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ceza talep ediliyor. Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için de zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Mustafa Gökhan Böcek’in ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından dolayı cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 58/9 maddesi uyarınca “suçu meslek edinen kişi” olarak değerlendirilmesi talep ediliyor. Bu arada, tutuksuz yargılanan şüpheliler Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında da zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ceza talebi var.

EL KONULAN MAL VARLIĞI

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarındaki nakit ve döviz mevduatı ile 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, bir Rolex marka saat ve bir iPhone cep telefonundan oluşan, toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi talep ediliyor. Hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.