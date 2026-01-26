Kripto Para Piyasası 100 Milyar Dolar Değer Kaybetti

Kripto para piyasası, yatırımcıların yoğun satışları ve ABD’nin olası kısmi hükümet kapanması endişeleri nedeniyle gece yarısı yaklaşık 100 milyar dolar kayba uğradı. Kongre’deki Demokrat senatörler, Minneapolis’teki bir cinayet olayının ardından İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bütçe tahsis edilmesi halinde bir finansman paketini bloke edeceklerini bildirdi. Demokratik Senato Lideri Chuck Schumer, “Demokratlar, DHS harcama tasarısında akılcı reformlar talep etti fakat Cumhuriyetçilerin Başkan Trump’a karşı durmayı reddetmesi sonucu DHS tasarısı, ICE’in kötü uygulamalarını önlemek için yetersiz kaldı. Bu nedenle hayır oyu vereceğim” ifadelerini kullandı. Schumer, ayrıca DHS finansman tasarısı eklenirse hesap ayarlama tasarısına oy vermeyeceklerini de vurguladı.

KRİPTO PARALARA YÜKSEK SATIŞ BASKISI

TradingView verilerine göre, kripto para piyasasındaki toplam değer 6,5 saat içerisinde 2,97 trilyondan 2,87 trilyon dolara geriledi. Bu durum, Bitcoin’in fiyatının son 24 saat içerisinde yüzde 3,4 oranında düşmesine yol açtı. Altcoinlerde de benzer bir düşüş gözlemlendi; Ether son 24 saatte yüzde 5,3 değer kaybetti. Gate verileri, son 24 saat içinde kaldıraçlı kripto pozisyonlarında toplam 360 milyon dolardan fazla bir tasfiye gerçekleştiğini aktarırken, bunun 324 milyon dolarlık kısmının uzun pozisyonlardaki tasfiyelerden kaynaklandığına dikkat çekti.

Yatırımcıların kaygılarını artıran diğer gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada ile Çin arasında bir anlaşma yapılması halinde Kanada’ya uygulanacak tarifeleri yüzde 100’e çıkarma uyarısı ile ABD ordusunun İran ile artan gerilimler nedeniyle Orta Doğu’ya savaş gemileri sevk etmesi yer alıyor. ABD’nin 1 Ekim–12 Kasım tarihleri arasındaki uzun süreli hükümet kapanması döneminde, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126 bin 080 dolardan 100 bin dolara kadar gerilemesi, Washington’daki anlaşmazlıkların yanı sıra 10 Ekim’de yaşanan kripto piyasası çöküşü ile de bağlantılıydı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

