Bolu’da Genç Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti

bolu-da-genc-surucu-kazada-hayatini-kaybetti

BOLU’DA MOTOSEKLET KAZASI

Bolu Yeni Güney Çevre Yolu üzerinde meydana gelen bir kazada, Erencan Fiş (19) isimli genç sürücünün plakasız motosikleti, kaldırıma çarptıktan sonra orta refüje savruldu. Gece saatlerinde gerçekleşen bu talihsiz kazanın fark edilmemesi üzerine, genç sürücünün olay yerinde sabaha kadar beklediği öğrenildi.

AİLE, KONUM TAKİBİ İLE ULAŞTI

Erencan Fiş’in gece boyunca kendisinden haber alamayan ailesi ve yakınları, sabah saatlerinde gencin bulunması için arama çalışmalarına başladı. Bir akrabasının telefonundaki konum takip uygulaması sayesinde genç sürücünün nerede olduğu tespit edildi. Belirlenen noktaya ulaşan aile, Fiş’i hareketsiz bir şekilde buldu ve derin bir üzüntü yaşadı.

