Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Başladı

Ticaret Bakanlığı’nın ekipleri, Ramazan ayı öncesi İstanbul’da tüketicilerin haksız ve aşırı fiyatlara karşı korunması amacıyla, 38 ekip ve 89 personel ile geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katılarak, denetimlerin titiz bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti. Yapılan denetimlerde, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve fiyat etiketlerinin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeleri iş yerlerinin önüne yerleştirmeyi zorunlu kılan yönetmelik çerçevesinde, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yerlerde kontroller yapıldı.

TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN DENETİM

Denetimlerde bir açıklama yapan İsmail Menteşe, “Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem uyguluyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulanacak” dedi.

ANKARA’DA DA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Çankaya ilçesi Nasuh Akar Mahallesi’ndeki işletmelerde de menü ve tarifeler titizlikle incelendi. Bu incelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerin amacı, tüketicilerin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesini sağlamak ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmektir.

İZMİR’DEKİ DENETİMLER

Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde toplam 30 ilde haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıyor. İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerde marketler, fırınlar, kasaplar ve lokantalardaki ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan işletmelere, haksız fiyat artışları için her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari ceza verilmesi hedefleniyor.

MÜDÜRLÜKTE KAMUOYUNA AÇIKLAMA

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaretin sağlanmasını öncelikli hedef olarak görmekteyiz. Şeffaf, sağlıklı işleyen ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Aynı zamanda faaliyetlerini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizi haksız rekabetten korumak amacıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verdi.

BASE GIDA ÜRÜNLERİNE YAKINDAN TAKİP

Açıklamada ayrıca, İzmir’deki denetimlerin her gün yoğun bir şekilde devam ettiği, temel gıda ürünleri ile hızlı tüketim mallarının özellikle takip altına alındığı belirtildi. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin bakanlığa bildirileceği, bu yerlere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL’ye varan idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

DENETİMLER SONUCUNDA 4 MİLYON TL CEZA

İzmir’de 2026’nın ilk ayında 1500’ün üzerinde işletme denetlendi, yaklaşık 173 bin ürün incelendi. Bu denetimler sonucunda 4 milyon TL’ye yakın idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca, fiyat etiketi, liste ve menülerdeki mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Toplumsal hassasiyetleri fırsata dönüştürerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.