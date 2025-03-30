Akgün’den Beşiktaş’a Tebrik Mesajı

YENİLGİNİN ÜZÜNTÜSÜ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, yaşanan yenilginin yarattığı üzüntüyü ifade etti. Akgün, “Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar” diye belirtti. Takımının kalan mücadelelerdeki performansına olan güvenini dile getiren Akgün, “Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız” şeklinde iddialı bir çıkış yaptı.

BEŞİKTAŞ’A TEBRİK

Yunus Akgün, Beşiktaş’ın galibiyetini kutlarken, “Beşiktaş’ı tebrik ederim, Türkiye’nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam” diyerek ifade etti. Bu sözler, puan farkının 25’e düştüğü yönünde bir yanlış anlama içeriyor gibi görünse de, Galatasaray’ın 71, Beşiktaş’ın ise 47 puanda olduğu göz önüne alındığında, Akgün’ün kastettiği durumun farklı bir bağlamda olduğu düşünülüyor.

TARAFTARA UHA ETTİĞİ MESAJ

Sözlerini taraftara umut vererek sona erdiren Akgün, “Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız” dedi. Galatasaray, bu yenilgiye rağmen 71 puanla liderliğini devam ettirirken, Beşiktaş 47 puana ulaşmış durumda.