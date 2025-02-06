Akıllı Telefon Liderleri: Apple ve Samsung Önde

2024 YILINDAKİ AKILLI TELEFON SATIŞLARI

Canalys’in son raporu, 2024 yılında akıllı telefon satışlarının 2023 yılına göre yüzde 7 artarak 1,22 milyar adede ulaşacağını ortaya koyuyor. Bu durum, ardı ardına iki yıl süren düşüşün ardından bir toparlanmayı simgeliyor. Raporda, pazarın liderleri olarak Apple ve Samsung’un sırasıyla yüzde 18’lik pazar payına sahip olduğu belirtiliyor. Bu markaları yüzde 14 ile Xiaomi, yüzde 9 ile Transsion, yüzde 8 ile Oppo ve vivo, yüzde 5 ile Honor ve Lenovo, ve yüzde 4’er payla Huawei ve Realme takip ediyor.

MARKA BAŞARILARININ NEDENLERİ

Apple’ın başarısı, “gelişen pazarların büyümesi ve Kuzey Amerika ile Avrupa’da istikrarlı performans” ile açıklanıyor. Xiaomi’nin büyümesi ise “Ana Çin’deki güçlü ivme ve gelişen pazarlara yönelik stratejik genişleme” nedeniyle gerçekleşiyor. 2024 yönünde, Apple 225,9 milyon iPhone satışı yaparken (2023’e göre yüzde 1 düşüş), Samsung 222,9 milyon Galaxy telefonu sattı (yine yüzde 1 düşüş). Xiaomi, 168,6 milyon satış yaparak yüzde 15 büyüme gösterdi. Transsion 106,7 milyon, Oppo (OnePlus dahil) ise 103,6 milyon satış gerçekleştirdi.

BÖLGELERDEKİ BÜYÜME ORANLARI

Global akıllı telefon satışları bakımından Çin anakarası, 2023’e göre yüzde 4, Kuzey Amerika yüzde 1 ve Avrupa ise yüzde 3 büyüme gösterdi. 2024’ün dördüncü çeyreğinde ise Apple, 77,1 milyon sevkiyat ve yüzde 23 pazar payı ile lider konumunu sürdürüyor (hacim olarak yüzde 1 düşüş, pazar payı yüzde 24’ten yüzde 23’e gerilemiş). Samsung 51,9 milyon sevkiyat ve yüzde 16 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı (hacim olarak yüzde 3 düşüş, pazar payı yüzde 17’den yüzde 16’ya düştü). Xiaomi, 42,7 milyon sevkiyat ve yüzde 13 pazar payı ile üçüncü sırada bulunuyor (hacim olarak yüzde 5 artış, pazar payı sabit kaldı).

İLERLEYİŞTEKİ DEĞİŞİMLER

Transsion, 27,2 milyon ünite ve yüzde 8 pazar payı ile dördüncü sırada (hacim olarak yüzde 4 düşüş ve pazar payı yüzde 9’dan yüzde 8’e gerileme yaşadı), vivo ise 26,4 milyon ünite ve yüzde 8 pazar payı ile beşinci sırada yer aldı (hacim olarak yüzde 10 artış, pazar payı ise yüzde 7’den yüzde 8’e yükseldi). Akıllı telefon satışlarındaki bu değişimler ve markaların pazar üzerindeki etkisi, hem tüketici tercihleri hem de pazar dinamikleri açısından önemli bir gelişme gösteriyor.