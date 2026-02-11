Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Görevine Resmen Atandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakanlığı koltuğuna Akın Gürlek atandı. Gürlek, bugün düzenlenen devir teslim töreni ile Yılmaz Tunç’tan görevi devralmış oldu. Görevini devreden Tunç, törende yaptığı konuşmada, “Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık” ifadelerini kullandı. Tunç, Türkiye’nin demokratik kalkınmasını ihmal etmediğini, vesayetçi anlayışı tarihe gömme başarısı gösterdiklerini belirtti. “Çok önemli mesafeler katettik. Sürekli hem mevzuatın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına göre ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin büyük bir kısmını hayata geçirdik. 23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik. Ayrıca bir yatırım hamlesi başlatıyoruz” dedi.

AKIN GÜRLEK GÖREVİ DEVRALDI

Tunç, Gürlek’in görevi devralmasıyla ilgili, “Değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler üstlendi. Adalet Bakanlığı’nda da bu çalışmaları daha ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız. Her alanda yürütülen büyük mesafelerle Türkiye Yüzyılı’nın temelleri atıldı. Terörsüz Türkiye için önemli görevlerimiz vardı. Kalıcı bir süreç oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Koordinasyon içinde faaliyetlerimizi yürüttük ve bunu komisyona da aktardık. Bizlere destek veren vekil arkadaşlarımız oldu. Onlar da arazide çaba gösterdiler” dedi.

YENİ BAKAN ADALİTİ GÜÇLENDİRECEK

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti ve, “Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar gerçekleştirildi. Yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısı ile adalet sistemimizi güçlendiren önemli katkılar sunuldu” diyerek, adalet sisteminin 85 milyon vatandaş için bir güvence olduğunu vurguladı. Gürlek, “Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı ile reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye ve hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HUKUK DEVLETİ İÇİN ÇABA GÖSTECEK

Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için çaba sarf edeceğiz.” Yargı teşkilatının içinden geldiğini belirten Gürlek, “20 yıla yakın hakimlik ve savcılık deneyimim var. Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların çözülmesi için elimden gelen çabayı göstereceğim” dedi.