Fransa’da Epstein E-postaları Üzerine Tartışmalar Büyüyor

Dünyaca ünlü olayın detayları merak konusu

Uluslararası medya, Jeffrey Epstein’e ait binlerce e-postayı incelemeye devam ediyor. Ancak, e-postaların kaynağı hakkında merkezi bir öneme sahip olan Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı ifade ediliyor. Paris Temyiz Mahkemesi’nde görevli bir cumhuriyet savcısının, 8 Temmuz 2020 tarihinde ABD’nin yargı makamlarına gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein’e ait e-posta hesabının Eylül 2019’da Paris’teki evinde ele geçirildiği açıkça belirtildiği bildiriliyor. E-postalarının son altı yıldır Fransız yargısı tarafından eldesin tutulduğu vurgulanıyor.

Soruşturma komisyonu kurma çağrısı

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nden Milletvekili Antoine Leaument, sosyal medya üzerinden Marianne dergisinin haberini alıntılayarak, bu bilgilerin hayati olduğunu ve önerdikleri parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkardığını belirtti. Leaument, resmi kurumlarda bu konuya dair olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini dile getirdi. LFI Milletvekili Gabrielle Cathala ise, bu meseleyle ilgili yaptığı açıklamada, “İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebi sunduk.” dedi. Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’nin önceki gün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetten net duruş

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Paris’te düzenlediği basın toplantısında, Epstein dosyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bregeon, Fransa’da soruşturma yürütmenin hükümetin veya basının değil, yargının görevi olduğunu savunarak, Epstein dosyası hakkında “Bizim tutumumuz çok açık. Tabii ki bu korkunç ve çok yönlü meseleyle ilgili her şey aydınlatılmalı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan ile ilgili yasal süreç başlattığını hatırlatarak, mağdur olan kadınları yargıya başvurmaya teşvik ettiklerini ifade etti.

Jeffrey Epstein’ın aşırı karmaşık dosyası

18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve bir fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde bulunduğu hücresinde ölü olarak bulunmuştu. Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin yer aldığı bildiriliyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yaptığı incelemenin sonuçlarına dayanarak, bu ünlü isimlerden oluşan “müşteri listesi”ne dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, Epstein’in örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının aksine aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna ulaştığını açıklamıştı.