Konut İlanlarında Elektronik Doğrulama Dönemi Başlıyor

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanlar, kayıtdışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla tedbirler alınıyor. Geçen yılın başlarında kira ilanları için devreye alınan “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi”, şimdi satılık ilanlar için de uygulamaya geçiriliyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat’ta pilot uygulama olarak portalların belirlediği üç ilde başlayacak, 15 Şubat itibarıyla ise hem satılık konutlarda hem de satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında faaliyete geçecek” şeklinde bilgi verdi.

SATILIK İLAN SAYILARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Sitelerde toplamda 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu belirten Özelmacıklı, “Satılık ilan sayılarında yüzde 20 civarında bir düşüş olabileceğine dair öngörülerimiz var” ifadelerini kullandı. Gayrimenkul sahiplerinin de bu yeni sistemi kullanmaları zorunlu olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriş yapılması gerekiyor. Yetki işlemleri bölümünde kullanıcı, kendisine, yakınlarına ya da emlakçılara satış yetkisi verebiliyor. Sonrasında internet üzerinden satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor. Yetki belgesi ise en fazla 3 ay süreyle geçerli olabilecek şekilde oluşturulabiliyor.

