Melih Gökçek’in Kavga Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

melih-gokcek-in-kavga-paylasimi-sosyal-medyada-gundem-oldu

Bugün gerçekleştirilen yemin töreninde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve başlaması sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişiminde bulunmaları, tartışmalara neden oldu. CHP’li ve AK Partili vekiller arasında yaşanan olaylar sonucunda CHP milletvekili Mahmut Tanal, burnundan yaralanarak kanadı. Kavga sırasında yere düşen Tanal’a, TBMM revirinde ilk müdahale yapıldı. Tanal, durumu hakkında yaptığı kısa açıklamada, “Ensem çok ağrıyor, orada düşürdüler çünkü beni” şeklinde konuştu.

MELİH GÖKÇEK’TEN SERT YANIT

CHP’li Mahmut Tanal ile yumruk yumruğa kavga eden AK Parti milletvekili Osman Gökçek’in babası Melih Gökçek, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olayların ardından Meclis’teki kavgaya dair video paylaşan Melih Gökçek, “Nakavt” ifadesiyle dikkat çekti ve “Bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanlarına sahip çıkar, sonuç bu olur” sözleriyle durumu değerlendirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.