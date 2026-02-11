Melih Gökçek’in Kavga Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bugün gerçekleştirilen yemin töreninde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve başlaması sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişiminde bulunmaları, tartışmalara neden oldu. CHP’li ve AK Partili vekiller arasında yaşanan olaylar sonucunda CHP milletvekili Mahmut Tanal, burnundan yaralanarak kanadı. Kavga sırasında yere düşen Tanal’a, TBMM revirinde ilk müdahale yapıldı. Tanal, durumu hakkında yaptığı kısa açıklamada, “Ensem çok ağrıyor, orada düşürdüler çünkü beni” şeklinde konuştu.

MELİH GÖKÇEK’TEN SERT YANIT

CHP’li Mahmut Tanal ile yumruk yumruğa kavga eden AK Parti milletvekili Osman Gökçek’in babası Melih Gökçek, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olayların ardından Meclis’teki kavgaya dair video paylaşan Melih Gökçek, “Nakavt” ifadesiyle dikkat çekti ve “Bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanlarına sahip çıkar, sonuç bu olur” sözleriyle durumu değerlendirdi.