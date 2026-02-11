Kıbrıs’ta CIA İncelemeleri Üzerine Bakanlıktan Açıklama

KKTC’de bir internet gazetesinde, Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA’nın Ercan Havalimanı’na yönelik bir inceleme gerçekleştirdiğine dair haberin ardından, KKTC hükümeti konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SPEKÜLATİF HABERLER VE AÇIKLAMA

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CIA’nın Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği iddialarını ele alan yazılı bir açıklama yaptı. Arıklı, bu tür haberlerin spekülatif bir şekilde kamuoyuna yansıdığına dikkat çekti. Ayrıca, Amerikan makamlarının Ercan Havalimanı’na ilişkin ziyaretlerinin belirli prosedürler çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

İNCELEMELERİN AMACI VE SÜRECİ

Bakan Arıklı, “Kıbrıs’taki ABD Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs’taki ABD Ofisi, periyodik zamanlarda Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alarak Ulaştırma Bakanlığına başvuruda bulunurlar. Biz de Sivil Havacılık Dairesine gerekli onayı veririz,” dedi. Arıklı, Amerikan Konsolosluk yetkililerinin Ercan Havalimanı’nın son durumunu incelediğini de sözlerine ekledi.

TEKNİK KAPASİTE TESPİTİ YAPILIYOR

Açıklamalarında, bu incelemelerin bir istihbarat faaliyeti olarak değil, tamamen teknik kapasite tespiti amacıyla yapıldığını belirten Arıklı, “İnceleme amaçları elbette ki öncelikle kritik zamanlarda Ercan’ın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını, hangi tip tahliye uçaklarının Ercan’ı kullanabileceğini tespit etmektir,” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK GÖREV DEĞİŞİMİ VE ZİYARETLER

Arıklı, benzer ziyaretlerin diplomatik misyonlarda görev değişimi gerçekleştirilirken rutin olarak yapıldığını özellikle vurgulayarak, “Bu durum, Amerikan Elçiliğinde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir,” şeklinde konuştu.

Ziyareti gerçekleştiren heyetin incelemelerinin ardından KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerine olumlu geri dönütler sağladığı belirtildi. Açıklama, “Gelen ekip Ercan’ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir,” ifadeleriyle sona erdi.