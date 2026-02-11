Akın Gürlek Yemin Töreninde Şiddetli Arbede Yaşandı

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevini devralan Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi için düzenlenen yemin töreni öncesinde Meclis’te gergin anlar yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemeye çalışan CHP’li milletvekilleri kürsüye doğru hareket etti, fakat AK Partili vekillerin sert tutumlarıyla karşılaştı. Çıkan kargaşa sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek’e yumruk savurdu ve bu sırada aldığı darbe sonucu burnunu yaraladığı belirtildi.

OSMAN GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili olarak Osman Gökçek, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak kavga anını anlattı. Gökçek, “Mahmut Tanal kargaşayı başlattı, Akın Gürlek’e saldırmaya çalışıyordu” diyerek olayın başlangıcını açıkladı. Gökçek, Tanal’ın davranışlarının ortamı gerdiğini belirtti ve “Kitap fırlatıyorlar, laf atıyorlar. Bu durum ister istemez orayı gerecek, insanları şiddete yönlendirecek bir harekettir” dedi.

TANAL’IN SALDIRISINA CEVAP VERDİM

Gökçek, Akın Gürlek’i korumak amacıyla müdahale ettiğini ifade ederek, “Tanal, Bakanımızın üzerine yürümeye kalkarken ben de bir milletvekili olarak onu engellemem gerekiyordu” dedi. Olayın gelişimini de anlatan Gökçek, “Biz Bakanımızı kürsüye doğru yürütmeye çalışırken, Tanal da saldırmaya kalkıyor. Orada hak ettiği cevabı alıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca yaptığı eylemden pişmanlık duymadığını ve benzer bir durumla karşılaşması halinde yine aynı şekilde hareket edeceğini sözlerine ekledi.