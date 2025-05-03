Akom’dan İstanbul’a Bahar Müjdesi: Sıcaklık 25 Derece!

HAVALAR ISINIYOR

Mayıs ayı başlamasına rağmen İstanbul’da etkili olan serin, yağışlı ve güçlü poyraz rüzgârı nihayet yerini bahar havasına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Kuzey’den gelen soğuk hava dalgası etkisini kaybediyor ve İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak artarak 22-25 dereceye ulaşacak.

Bahar Havası Geliyor

AKOM’un açıklamasına göre, bugün (3 Mayıs 2025) itibarıyla İstanbul’da kuzeyden gelen kuvvetli poyraz rüzgârları ve bulutlu gökyüzünün etkisi azalıyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının yükselmesini sağlıyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22 derece civarına, hatta yer yer 1-3 derece daha yukarı çıkarak 25 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık artışı, özellikle geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havadan bunalan İstanbullular için büyük bir müjde oluyor. AKOM, güneşli ve ılıman havanın hafta boyunca devam edeceğini, ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceğini ifade etti. Bu durumun, özellikle trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.