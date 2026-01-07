Akom’dan İstanbul İçin Fırtına Ve Yağış Uyarısı

akom-dan-istanbul-icin-firtina-ve-yagis-uyarisi

İstanbul’da bugün güneşli bir hava hâkim. Kısa süreli kar yağışının ardından yeniden sıcak günlerin başlaması ile beraber, İstanbul’daki vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente yaşayanları fırtına ve sağanak yağış konusunda uyardı.

LODOSTAN KAYNAKLANAN RİSKLER

AKOM’un hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisinin artarak devam etmesi bekleniyor. Çarşamba gecesi itibarıyla kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanmasını, perşembe sabahı ise lodosun gücünü artırmasını öngörülüyor.

FIRTINA ŞIDDETİ ARTACAK

Fırtına şeklinde esecek olan lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece bir düşüşle mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.

SICAKLIKLARIN SEYRİ

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde gitmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.