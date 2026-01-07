Akom’dan İstanbul İçin Fırtına Ve Yağış Uyarısı

İstanbul’da bugün güneşli bir hava hâkim. Kısa süreli kar yağışının ardından yeniden sıcak günlerin başlaması ile beraber, İstanbul’daki vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente yaşayanları fırtına ve sağanak yağış konusunda uyardı.

LODOSTAN KAYNAKLANAN RİSKLER

AKOM’un hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisinin artarak devam etmesi bekleniyor. Çarşamba gecesi itibarıyla kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanmasını, perşembe sabahı ise lodosun gücünü artırmasını öngörülüyor.

FIRTINA ŞIDDETİ ARTACAK

Fırtına şeklinde esecek olan lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece bir düşüşle mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.

SICAKLIKLARIN SEYRİ

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde gitmesi bekleniyor.