Akom İstanbul’a Yoğun Kar Uyarısı Yaptı

METEOROLOJİDEN YENİ HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan gelen tahminler ışığında, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu, Giresun’un yanı sıra Samsun’un doğu kesimleri ve Trabzon’un batısında hafif yağmur ve sağanak yağışların olacağı belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetreye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE BUZLANMA UYARILARI

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yoğun sis olaylarının beklendiği bildirildi. Bu durum, ulaşımda çeşitli olumsuzluklara yol açabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesinin de var olduğu Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yaşanabilecek olumsuzluklar için dikkatli olunması gerekiyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİSİ

Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtiliyor. Çarşamba günü 1-5 santimlik, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetre arasında kar bekleniyor. Sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanma ihtimali artabilir.

HAFTA İÇİ HAVA TAHMİNLERİ

AKOM’un değerlendirmeleri doğrultusunda, 5 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 0 derecenin altına düşeceği ve kar yağışının başlayabileceği, bu gün 1-3 cm yağış olabileceği öngörülüyor. 6 Şubat Perşembe günü ise sıcaklıkların sıfırın altında kalacağı ve 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabileceği belirtiliyor. Cuma günü ise sıcaklıkların 1-5 derece arasında seyredeceği ve buzlanma ile don riski artacağı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA BÜYÜK UYARI

İstanbul’da Pazartesi itibarıyla buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların olabileceğine vurgu yapılırken, yetkililer özel araçların zorunlu olmadıkça kullanılmamasını öneriyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde parçalı, yer yer çok bulutlu; Ege ile Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu parçalı ve az bulutlu geçecek, doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağış olabilirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de de benzer durumlar gözlemlenecek. Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu, güneydoğuda ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.