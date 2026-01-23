Aksa Enerji’nin Yönetiminde Naci Ağbal Dönemi Başlıyor

Aksa Enerji, 2026 yılı sonu itibarıyla 11 ülkede 22 santral ile toplamda 4200 MW’ı aşan bir kurulu güç hedefliyor. Bu doğrultuda kurumsallaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla üst yönetiminde yeniliklere gitti. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cemil Kazancı üstlenirken, İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk pozisyonuna Naci Ağbal getirildi. Ağbal’ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüreceği belirtildi. Hedefleri arasında, Aksa Enerji’nin mevcut yatırımlarının hızlı bir şekilde aktif hale getirilmesi, global ölçekte operasyonların büyümesi ve şirketin 2030 hedeflerine ulaşması için atılan adımların güçlendirilmesi bulunuyor. Ağbal, yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

YENİ YÖNETİM YAPISI

Şirketin stratejik hedeflerine daha etkin bir ilerleme sağlayabilmek amacıyla İcra Kurulu’nun yeniden yapılandırıldığı duyuruldu. Serdar Nişli, İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken; Cevdet Yalçın (CFO), Soner Yıldız (CIO) ve Senlav Güner (COO) mevcut görevlerine ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

NACİ AĞBAL’IN PROFİLİ

Naci Ağbal, 1968 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. 1986’da Çorum Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden diploma aldı. Kariyerine 1989 yılında Teftiş Kurulu’nda başlamış ve Maliye Müfettişi unvanını kazanmıştır. 1996-1998 yıllarında Exeter Üniversitesi’nden M.B.A. derecesi aldı. 2000’de Maliye Başmüfettişi olarak atanırken ardından Gelirler Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

SİYASİ VE YÖNETİM GÖREVLERİ

Ağbal, 2004-2006 yılları arasında TÜPRAŞ, 2006’da PETKİM ve 2006-2015 yılları arasında Türk Hava Yolları’nın yönetiminde görev almış, 2018 yılında Vakıf Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015 yılında Türkiye genel seçimlerinde Bayburt milletvekili olarak T.B.M.M.’ye girmiş; 2015 seçimlerinde tekrar seçilerek Maliye Bakanı olarak atanmıştır.

MALİYE BAKANLIĞI DENEYİMİ

64. ve 65. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yapmış, sonrasında Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na atanmıştır. Merkez Bankası Başkanlığı görevi de üstlenen Ağbal, bu görevini 2021 yılına kadar sürdürmüştür. 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevine atanmış ve 2022’deki istifasının ardından özel sektörde enerji alanında bir grupta yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmaktadır.