Akşam Kazası, T.T. Ağır Yaralandı

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde bir kaza meydana geldi. Araç sürücüsü Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek isteyen T.T.’ye çarptı. Kaza sonrası T.T. ağır yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma Detayları

Ayrıca, T.T.’nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “cinsel taciz” suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi. Bu bağlamda tutuksuz yargılanan Hasbi Dede’nin duruşmasının 24 Nisan’da yapılacağı belirtildi.

Önceki Olayın Arka Planı

“Çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz ay tutuklanan Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasıyla başlamıştı. Şikâyet sonrası Hasbi Dede tutuklanmıştı.