Akşam Kazası, T.T. Ağır Yaralandı

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde bir kaza meydana geldi. Araç sürücüsü Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek isteyen T.T.’ye çarptı. Kaza sonrası T.T. ağır yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma Detayları

Ayrıca, T.T.’nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “cinsel taciz” suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi. Bu bağlamda tutuksuz yargılanan Hasbi Dede’nin duruşmasının 24 Nisan’da yapılacağı belirtildi.

Önceki Olayın Arka Planı

“Çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz ay tutuklanan Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasıyla başlamıştı. Şikâyet sonrası Hasbi Dede tutuklanmıştı.

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.