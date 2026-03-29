Alonso, Liverpool’a Geliyor, Arda Güler Var

ARNE SLOT’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de beklenenin altında kalan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Liverpool’da teknik direktör Arne Slot’un durumu netlik kazanmıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Arne Slot’un takımdan ayrılması gündemde ve yerine Xabi Alonso’nun geçeceği iddia ediliyor. El Nacional’in derlediği bilgilere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

XABI ALONSO’NUN TRANSFER PLANI

Alonso ile Liverpool arasında yapılacak anlaşma sadece teknik direktör değişikliği ile kalmayacak. 44 yaşındaki teknik adamın, kulübe iki yeni transferle birlikte gelmesi bekleniyor. Bu durum, Liverpool’un geleceği açısından önemli bir adım olabilir.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Liverpool, sezon sonunda yıldız oyuncusu Mohamed Salah ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu süreçte, Real Madrid’den Xabi Alonso’nun eski oyuncusu Arda Güler’in transfer listesine alındığı belirtiliyor. Arda Güler, Alonso’nun Real Madrid’deki döneminde en güvendiği oyunculardan biriydi. Kulüp, genç futbolcuyu ikna etmeyi amaçlıyor ve ona yüksek bir maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunuyor. Ayrıca Xabi Alonso, Atletico Madrid’in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill’i de kadrosunda görmek istediğini ifade ediyor.