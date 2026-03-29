Alonso, Liverpool’a Geliyor, Arda Güler Var

ARNE SLOT’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de beklenenin altında kalan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Liverpool’da teknik direktör Arne Slot’un durumu netlik kazanmıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Arne Slot’un takımdan ayrılması gündemde ve yerine Xabi Alonso’nun geçeceği iddia ediliyor. El Nacional’in derlediği bilgilere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

XABI ALONSO’NUN TRANSFER PLANI

Alonso ile Liverpool arasında yapılacak anlaşma sadece teknik direktör değişikliği ile kalmayacak. 44 yaşındaki teknik adamın, kulübe iki yeni transferle birlikte gelmesi bekleniyor. Bu durum, Liverpool’un geleceği açısından önemli bir adım olabilir.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Liverpool, sezon sonunda yıldız oyuncusu Mohamed Salah ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu süreçte, Real Madrid’den Xabi Alonso’nun eski oyuncusu Arda Güler’in transfer listesine alındığı belirtiliyor. Arda Güler, Alonso’nun Real Madrid’deki döneminde en güvendiği oyunculardan biriydi. Kulüp, genç futbolcuyu ikna etmeyi amaçlıyor ve ona yüksek bir maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunuyor. Ayrıca Xabi Alonso, Atletico Madrid’in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill’i de kadrosunda görmek istediğini ifade ediyor.

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.