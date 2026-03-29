Çağlar S. 30 Maç Kaçırdı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE YOL AYRIMI

Fenerbahçe formasıyla son iki sezonda beklenenin altında bir performans sergileyen milli stoper Çağlar Söyüncü için karar alındı. Büyük umutlarla kadroya katılan futbolcunun, arzu edilen performansı sahaya yansıtamaması, yönetimi harekete geçirdi.

SAKATLIKLAR PERFORMANSI ETKİLEDİ

Son iki sezonda ardı ardına yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve performans düşüklüğü, Çağlar’ın sarı-lacivertli formadaki serüvenine gölge düşürdü. 29 yaşındaki stoper, toplamda 8 farklı sakatlık yaşadı ve bu süreçte 30 maçı kaçırırken, yalnızca 14 maçta sahada yer alabildi.

Milli futbolcunun kritik dönemlerde sürekli sahalardan uzak kalması, hem yönetimi hem de teknik ekibi zor durumda bıraktı. Defans hattında yaşanan rotasyon sorunları, alınan karar üzerinde etkili oldu.

SEZON SONU GİDİYOR

Alınan karara göre; sezon sonunda Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayıracak. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertli yönetim, deneyimli stoperin gidişine onay verecek.