Aksaray’da 11 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Vuruldu

Dehşet Verici Olay Aksaray’da Gerçekleşti

Aksaray’da yaşanan korkunç gelişme, okulların yarıyıl tatili için ailesiyle birlikte anneannesinin evine gelen H.K. etrafında şekillendi. Ankara’dan gelen ailenin evde çocuğun yalnız kalması sonucu korkunç bir durumla karşılaşıldı.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Anne ve anneannenin eve geri döndüğünde, H.K.’yi tüfekle vurulmuş durumda bulmaları üzerine durumu hemen bildirdikleri yetkililer, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, H.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından yapılan detaylı incelemeyle, çocuğun cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Jandarma birimleri, çocuğun aile üyeleri olan kardeşi ve kuzeni B.S.’yi (18) olayla ilgili olarak gözaltına aldı.

