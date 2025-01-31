Akseki’de Defne Yaprağı İhracatı Artıyor

DEFNE YAPRAĞI TARIMI KIRSAL EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR

Antalya’nın Akseki ilçesinde, dağlık alandan toplanan defne yaprakları, Avrupa’ya ihraç edilerek kırsal mahallelerde yaşayanlerin geçim kaynağını sağlıyor. Torosların eteklerinde, Manavgat Nehri’nin hemen yanındaki Sinanhoca Mahallesi’nde bulunan 農【 agricultures 】, sakinleri, yüksek verim elde etmek amacıyla her 3 yılda bir ocak-şubat aylarında defne yaprağı hasadı yapıyor. Bölgedeki defne yaprakları, yanından geçen nehrin sağladığı nem sayesinde yağlı ve kaliteli olarak değerlendiriliyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan izinle toplanan defne yaprakları, yaklaşık 80 aileye gelir kapısı oluşturuyor.

TOPLANAN DEFNE YAPRAKLARI İHRAÇ EDİLİYOR

Kırsal mahalle sakinleri, sarp yamaçlardaki ağaçlardan topladıkları defne yapraklarını traktör römorklarına yükleyip meydana taşıyor. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprağının kilosu, yerel halktan 20 liraya alınıyor. Bu yapraklar, fabrikalarda işlenmek üzere İzmir’e sevk ediliyor ve işlendikten sonra Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

YEREL HALK için DEFNE YAPRAĞI ÖNEMİ

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, AA muhabirine, defne yapraklarının köylüler için iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirtiyor. Çevre köylerden defne yaprağı toplamak için işçi getirdiklerini ifade eden Büyükarslan, “İhracatçılar vasıtasıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.” diyor. Defne tüccarı Mehmet Sarı ise bu yıl Sinanhoca Mahallesi’nden 300 ton defne yaprağı almayı planlıyor. Sarı, “Sinanhoca bölgesinin defne yaprağı Türkiye’deki en iyi defne yaprakları arasında yer alır.” açıklamasında bulunuyor.

KIRSAL HAYATTA DEFNE YAPRAĞININ YERİ

Defne toplayıcısı Selahaddin Dede, kış aylarında bölgede yaşayanların genellikle geçim kaynağının defne yaprağı olduğunu vurguluyor. Dede, “3 yılda bir verim alıyoruz, kestiğimiz defneleri kucak yaparak balya şeklinde tüccarlara satıyoruz.” diyor. 62 yaşındaki Ahmet Dede ise defne yaprağını uzun yıllardır topladığını ve kendi arazilerine defne ağacı diktiğini belirtiyor. Ahmet Dede, “Halk bu şekilde geçimini sağlıyor ve ekonomiye katkıda bulunuyor.” şeklinde ifade ediyor.

Komşu mahalleden gelen yevmiyeci defne toplayıcısı Şenay Zorlu, “Defne yaprağı, atalarımızdan kalan şifa kaynağı. Bunun yağı diz ve bel ağrılarına, her türlü şeye deva.” diyerek defne yaprağının önemine dikkat çekiyor. Zorlu, “Her işin zorluğu olduğu gibi tabii ki bunun da zorluğu var; dağdan kesiyorsun, indiriyorsun, bağlıyorsun, traktöre yüklüyorsun, kolay iş değil. Çalışmadan ekmek yok, çalışana ekmek var.” şeklinde konuşuyor.