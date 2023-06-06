Akşener, il başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından il başkanlarıyla görüştü.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda Akşener, başkanlara hitap etti. Toplantının içeriği ise bilinmiyor.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla buluştu. Akşener, Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti. Meral Akşener’in konuşmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.